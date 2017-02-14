Сусо забил с передачи Сосы

Нападающий «Милана» Сусо забил мяч с передачи полузащитника Хосе Эрнесто Сосы в матче 24-го тура итальянской серии А с римским «Лацио». Видео появилось на YouTube-канале WHAT A GOAL!.

На 85-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу римлян Соса получил мяч у штрафной «Лацио» и отдал пас Сусо. Форвард обыграл трех соперников и нанес точный удар в дальний угол. Матч завершился вничью 1:1.

После 24 туров «Лацио» с 44 очками занимает шестое место в таблице серии А. «Милан» располагается на седьмой позиции с 41 очком.