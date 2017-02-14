Из-за гибели ребенка в снежном тоннеле возбудили дело

В Башкирии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 11-летнего мальчика, на которого водитель погрузчика вывалил снег. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Расследование ведется по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Инцидент произошел 9 февраля в поселке Тимашево (входит в состав Уфы).

По версии следствия, 31-летний мужчина убирал снег у одного из домов и рядом с детской площадкой и сваливал его на обочину. В результате образовалась насыпь, из-за которой работник не мог видеть то, что происходит с другой стороны.

Следователи полагают, что водитель «не убедился в отсутствии людей в зоне работ, хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть, вывалил из ковша снег на несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи». Ребенок умер на месте происшествия в результате асфиксии.

9 февраля в СК отмечали, что, по предварительным данным, мальчик играл в снегу, выкапывая в нем тоннели. Снежная масса обрушилась, когда он находился в одном из них. Нашли его вышедшие позднее гулять дети.

