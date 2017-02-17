Путин рассказал о естественном процессе ротации губернаторов

Президент России Владимир Путин назвал обновление губернаторского корпуса естественным процессом. Об этом он сказал в ходе встречи с бывшими главами пяти регионов, ушедшими недавно в отставку. Стенограмма беседы опубликована в пятницу, 17 февраля на сайте Кремля.

Отмечается, что встреча состоялась накануне, в четверг.

«Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — сказал Путин.

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Кроме того, глава государства поблагодарил бывших руководителей за проделанную работу в регионах, которые, по его словам, «изменились в лучшую сторону», несмотря на имеющиеся трудности.

«Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал» — подчеркнул президент.

15 февраля глава Республики Карелия Александр Худилайнен направил Владимиру Путину заявление с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент принял отставку. Ранее в этом же месяце сложили полномочия губернатор Рязанской области Олег Ковалев, руководитель Новгородской области Сергей Митин, глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя процесс ротации губернаторов, заявил, что руководители субъектов Федерации, принимающие решение о досрочной отставке, подстраиваются под существующий электоральный календарь.