Культура
 

Американский музей сократил экспозицию ради доказательства важности мигрантов

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Музей Дэвиса
Музей Дэвиса

Из музея Дэвиса, принадлежащего американскому колледжу Уэллси, на время убрали все экспонаты, созданные или предоставленные в галерею иммигрантами. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выставка, оставшаяся после изъятия всех неамериканских объектов, открылась 16 февраля и пройдет до 21 февраля. Акция проводится под хештегом #Art-Less.

Отмечается, что из экспозиции пришлось убрать более 20 процентов работ. По задумке организаторов, проект призван доказать ценность вклада мигрантов в культуру США.

Выставка приурочена к Президентскому дню, который в 2017 году отмечается 20 февраля. Она стала ответом на новую миграционную политику действующего руководства страны.

Действие указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснулись граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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