Глава Ингушетии объяснил Майдан местью за успешную Олимпиаду в Сочи

Западные страны инициировали госпереворот на Украине, чтобы насолить России в связи с успешным проведением зимних Олимпийских игр в Сочи. Такое мнение в пятницу, 17 февраля, высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает РИА Новости.

«Они не думали, что так выйдет все из-под контроля. Они хотели мировую прессу отвлечь от Олимпиады. Придумали Майдан, они не понимали, кому они дали вот эту вот роль управления в руки», — сказал Евкуров.

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В дальнейшем, по его мнению, западным политикам пришлось пойти на поводу у новых киевских властей. «Сегодня мы получили то, что получили», — подчеркнул руководитель республики.

В то же время Россия, по его мнению, должна избавиться от привычки оглядываться на Европу и США при принятии решений. Евкуров также с сожалением указал, что все действия Запада воспринимаются как соответствующие мировым правилам и нормам.

«Они бомбят Югославию, они бомбят Ирак, они бомбят Сирию, они бомбят Ливию — "все нормально". Сотни тысяч погибших детей, женщин, стариков — это нормально, а если мы чего-то делаем по боевикам, по бандитам — это ненормально, так не бывает», — возмутился он.

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Зимние Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Как отмечали в Международном олимпийском комитете (МОК), сочинская Олимпиада стала рекордной по многим показателям. Российская команда набрала наибольшее количество золотых медалей, а также лидировала в общем медальном зачете.

Однако в конце 2016 года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Играх, заподозрив их в манипуляциях с допинг-пробами.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции, проходившие в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству бывшего украинского президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.