Пользователи сети поблагодарили Мэтта Дэймона за спасение китайцев

В сети обратили внимание на фантастический фильм «Великая стена», главную роль в котором исполнил популярный американский актер Мэтт Дэймон.

Пользователи Twitter запустили хештег #ThankYouMattDamon и в шутку поблагодарили актера за спасения Китая от чудовищ, намекая на то, что главную роль в азиатском фильме сыграл человек с европейской внешностью. «Спасибо за все, что ты сделал для китайского народа, Мэтт Дэймон», — с иронией выразил признательность один из них.

«Я рада, что все заметили этот нелепый фильм, где белый парень спасает Китай. Ах да, он еще и стену строит», — заявила девушка с ником CandaceHowze.

«Спасибо за то, что спасал нас так много раз».

Воодушевленные новым трендом юзеры начали благодарить Дэймона за все подряд. «Мэтт Дэймон научил меня готовить рис на пару и есть его каждый день, спасибо тебе», — отметил LTZCreative.

«Спасибо за то, что изобрел Китай».

«Спасибо, Мэтт Дэймон, что помог Индиане Джонсу найти путь в Храм судьбы».

«Великая стена» — китайско-американский фильм режиссера Чжана Имоу, повествующий о группе авантюристов, отправившихся в Поднебесную за секретом черного пороха и в итоге ставших защитниками государства. Картина вышла в российский прокат 16 февраля.