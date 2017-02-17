Жириновский указал на главное последствие блокады Донбасса

Энергетическая блокада Донбасса может привести к смене власти на Украине, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его заявление приводится на сайте партии в пятницу, 17 февраля.

По мнению либерал-демократа, блокирующие доставку угля ветераны АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру») могут стать одной из ключевых сил в ситуации «холодного переворота». «Задание у АТО будет одно — спровоцировать вооруженный конфликт, они не сами воевать пойдут, объявят мобилизацию, рядовых пошлют. Но народ не сможет долго это терпеть, а итогом всего этого станет другой режим в Киеве», — предупредил Жириновский.

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Российский политик считает, что президенту Украины Петру Порошенко следует сложить с себя полномочия, так как он уже не в состоянии повлиять на участников блокады. «Разогнать их силой Порошенко не решится — это может привести к непредсказуемым последствиям», — отметил лидер ЛДПР.

17 февраля на Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике. Компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения. С конца января ветераны АТО и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона. Сначала они перекрыли железнодорожные пути, а потом и автомобильную дорогу. Официальный Киев считает, что к организации блокады может быть причастна и Россия.