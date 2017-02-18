Маккейн обвинил Трампа в противоречиях самому себе

Президент США Дональд Трамп «противоречит сам себе». Как передает Reuters, такое мнение в пятницу, 17 февраля, высказал глава сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Президент делает сначала одни заявления, а потом при иных оказиях противоречит сам себе. Так что мы научились воспринимать то, что сделанное президентом противоречит сказанному им», — заявил Маккейн.

Также он высказал уверенность в том, что отставка Майкла Флинна с поста помощника главы государства по нацбезопасности привела администрацию Трампа в замешательство. «Я считаю, что дело Флинна очевидно показывает, что во многих отношениях администрация (Трампа) в замешательстве. И ей предстоит основательно поработать», — полагает Маккейн.

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В начале февраля в Соединенных Штатах разразился скандал вокруг Флинна. WP со ссылкой на неназванные источники сообщила, что еще в декабре 2016-го он обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком антироссийские санкции.

В результате 13 февраля Флинн подал в отставку, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с диппредставителем РФ, Трамп его заявление подписал. 15 февраля Флинн заявил, что на переговорах с Кисляком обсуждались не санкции, а высылка из США 35 российских дипломатов.