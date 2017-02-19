Умерла победительница Олимпиады-1980 в легкой атлетике

Олимпийская чемпионка 1980 года в составе сборной СССР в беге на 800 метров Надежда Олизаренко ушла из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Отмечается, что она скончалась 18 февраля. Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь спортсменки. Прощание с Олизаренко пройдет 21 февраля в гарнизонном Доме офицеров в Одессе.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении ФЛАУ.

На Олимпийских играх — 1980 в Москве Олизаренко завоевала также бронзовую медаль в беге на 1500 метров. В 1984 году она установила в составе сборной СССР мировой рекорд в эстафете 4 по 800 метров — 7 минут 50,17 секунды.

После окончания спортивной карьеры она работала тренером в Одессе, открыла легкоатлетический клуб и организовывала соревнования.