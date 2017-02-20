Россия
 

Москва отказалась обсуждать аренду Крыма

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Ялта, Крым
Ялта, Крым

В Кремле не обсуждают вопрос аренды Крыма в обмен на возможное снятие санкций с Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 20 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдна», — сказал Песков журналистам, комментируя инициативу депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Он подчеркнул, что в данном случае нет предмета для обсуждения.

По словам пресс-секретаря, в Кремле «имеется общее понимание безальтернативности минских договоренностей», политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на их основе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что депутат Андрей Артеменко (член Радикальной партии Олега Ляшко) направил в администрацию президента США Дональда Трампа документ с предложениями, предполагающий нормализацию российско-украинских отношений, а также снятие, наложенных на Россию ограничений.

Автор, в частности, предложил провести «всеукраинский референдум», поставив на нем вопрос о передаче Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет. По истечению этого срока на полуострове необходимо провести плебисцит под контролем международных структур, в ходе которого должен окончательно решиться вопрос принадлежности региона.

Крымский вице-премьер Георгий Мурадов назвал идею Артеменко «бесполезным и несостоятельным предложением». Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров высказал мнение, что план снятия санкций, разработанный украинским парламентарием, является абсурдным.

После присоединения Крыма к России и начала военных столкновений на юге-востоке Украины весной 2014 года США и ряд стран ввели против Москвы санкции, ограничивающие доступ к финансовым рынкам, инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. В ответ Россия запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к ограничениям.

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