Рейтинги 20 российских компаний улучшены до стабильного

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам 22 российских компаний с «негативного» до «стабильного». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы рейтингового агентства.

В число компаний, которым был улучшен рейтинг, вошли, в частности, «Газпром», «Лукойл», «Башнефть», «Камаз», МТС.

Это произошло через четыре дня после улучшения прогноза Moody's по суверенному рейтингу России до стабильного с негативного.

Министр финансов Антон Силуанов приветствовал решение агентства, улучшившего прогноз по суверенному кредитному рейтингу России. По словам главы Минфина, этот шаг подтверждает, что российская экономика стабилизируется и выходит из рецессии.

Улучшение прогноза стало возможным благодаря активным действиям правительства. Власти приняли меры по снижению зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов, отметил Силуанов.