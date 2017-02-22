Захарова подшутила над люстрировавшим латынь Климкиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подшутила в Facebook над министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который приписал крылатому выражению «О мертвых или хорошо, или ничего» (De mortuis aut bene, aut nihil на латыни) украинское происхождение.

«Латынь они, видимо, тоже люстрировали», — написала она.

21 февраля Климкин, объясняя позицию Киева, который выступил против принятия заявления председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной постоянного представителя России Виталия Чуркина, сослался на «украинскую пословицу», согласно которой об умерших говорят либо хорошо, либо ничего. Данную выдержку из выступления министра приводит агентство ТАСС.

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Глава МИД Украины не первый раз становится объектом насмешек в интернете. Так, после февральской встречи министров иностранных дел стран-участниц «нормандской четверки» в Мюнхене Климкина высмеяли за его мятый и не совсем подходящий по размеру костюм.

В конце 2014 года на Украине начал действовать закон «Об очищении власти» (о люстрации). Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича. Он регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами». Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.