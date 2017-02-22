Мединский объявил о театральном буме в России

За последние четыре года посещаемость федеральных театров выросла на 20 процентов. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил министр культуры России Владимир Мединский, передает ТАСС.

«У нас вообще большой театральный бум сегодня. Такой посещаемости театров, как сейчас, не было никогда в истории ни России, ни, может быть, Советского Союза», — подчеркнул Мединский во время выступления в Общественной палате России.

Материалы по теме Как в кино Главные театральные постановки — скоро на всех экранах страны

Руководитель Минкульта добавил, что количество гастролей репертуарных театров по стране с 2013 года увеличилось на 60 процентов.

В январе министерство объявило о создании рабочей группы по решению споров, возникающих в сфере театрального искусства. Мединский отметил, что комиссия будет заниматься не только разбором распрей, но и вырабатывать рекомендации по развитию театрального образования и искусства.