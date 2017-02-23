Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано не смог завершить квалификационную гонку на 10 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском городе Лахти. Видео с лучшими моментами забега спортсмена разместил пользователь Sopel в YouTube.

По ходу дистанции Солано постоянно падал, демонстрировал специфическую технику, а затем сошел с дистанции на отметке 6,1 километра. В этот момент отставание от лидера составляло более 38 минут. Выступление венесуэльца вызвало у зрителей смех, многие поддержали его аплодисментами.