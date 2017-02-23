Тряпка стала причиной инцидента на новом стадионе «Зенита»

На новом стадионе петербургского футбольного клуба «Зенит» случились несколько протечек. В коридорах и холлах образовались лужи. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, уборщики забили канализацию стадиона тряпками, из-за этого затопило транспортный коридор на отметке «0» и сектор B на отметке 25 метров. Инцидент произошел во время концерта, проходившего на арене. На мероприятии присутствовало около 35 тысяч зрителей.

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В августе прошлого года на арене произошел первый потоп. Водой было залито все поле.

Строительство объекта началось в 2007 году. С тех пор сроки сдачи постоянно переносились, а стоимость работ пересматривалась в сторону увеличения. В декабре 2016 года подрядчик объявил, что строительство арены завершено, первые матчи должны пройти на стадионе в конце марта — начале апреля. Арена также примет игры Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.