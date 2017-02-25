НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выложили уникальный снимок поверхности Марса, который позволяет увидеть коренные породы Красной планеты. Соответствующее изображение было опубликовано на сайте www.nasa.gov.

NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Исходя из полученного изображения ученые предположили, что поверхность Марса покрыта мелкозернистыми материалами, под которыми, по мнению исследователей, могут скрываться скальные породы и ценные минералы. На снимке запечатлен один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами. «Цвета усиливаются по контурам впадины, открывая красные слои», — отмечают они.

Съемка красной планеты велась с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, специально созданного для исследования Марса.

В начале февраля эксперты НАСА показали три района Красной планеты благоприятных для высадки ровера в 2020 году. Потенциальные площадки для посадки планетохода включают в себя северо-восток Большого Сирта, кратер Ежеро и Колумбию Хиллз.