Осужденных за мошенничество бизнесменов предложили амнистировать

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал идею о проведении в этом году амнистии бизнесменов, осужденных за мошенничество. По мнению депутата, хорошим поводом может стать трехлетняя годовщина вхождения Крыма в состав России, сообщает РИА Новости.

С инициативой объявить амнистию предпринимателям в субботу, 25 февраля, выступил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Он заявил, что президентский Совет может подготовить соответствующий законопроект. Федотов считает, что амнистия должна будет коснуться лиц, совершивших ненасильственные преступления, которые осуждены или находятся под следствием.

В России уже проводились амнистии в отношении представителей бизнеса. Например в конце 2014 года по инициативе президента страны Владимира Путина была объявлена налоговая амнистия. Согласно принятому летом 2015 года закону, налогоплательщики, задекларировавшие активы с 1 июля до 31 декабря 2015 года, полностью освобождались от уголовного и административного преследования по налоговым нарушениям за прошлые периоды.

Кроме того, в июле 2013 года Госдума приняла постановление об экономической амнистии, которое распространилось сразу на 27 статей Уголовного кодекса. Обязательным условием для выхода на свободу являлось возмещение убытков потерпевшим.