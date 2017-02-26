СМИ сообщили об обсуждении Белым домом возможности выйти из СПЧ ООН

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Совета по правам человека ООН, пишет издание Politico со ссылкой на ряд бывших и нынешних чиновников.

Как отмечается, этот вопрос решится не раньше следующей сессии Совета, которая начинается в понедельник, 27 февраля. Однако обсуждение такой возможности идет.

Окончательное решение о членстве в Совете, скорее всего, будут принимать госсекретарь Рекс Тиллерсон, посол США в ООН Никки Хейли, а также сам Трамп.

Как отмечается, в Вашингтоне, в частности, считают, что Совет предвзято относится к Израилю, продвигая в ООН решения, ущемляющие его. В отличие от предыдущего президента Барака Обамы, Трамп занимает последовательно произраильскую позицию.

Незадолго до прекращения полномочий Обамы, 23 декабря 2016 года, Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить возведение поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ. Из-за того, что США воздержались, а не наложили вето, документ был принят. Иерусалим отказался ее исполнять.