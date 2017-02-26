Голкипер голландского ПСВ пропустил мяч при попытке встать с газона

Голкипер «ПСВ Эйндховен» Йерун Зут пропустил курьезный мяч в матче чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом» (Роттердам). Видео было опубликовано на странице FC Rotterdam в Twitter.

Эпизод произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Зут зафиксировал мяч на линии собственных ворот, но при попытке подняться прижал его к груди, внеся таким образом за линию ворот. Электронная система подтвердила забитый мяч, который стал победным для «Фейеноорда».

Встреча прошла в воскресенье в Роттердаме и завершилась со счетом 2:1.