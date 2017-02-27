Россия в феврале снизит добычу нефти на 117 тысяч баррелей

В рамках договоренностей с ОПЕК по сокращению добычи нефти Россия снизит добычу в феврале более чем на 117 тысяч баррелей в сутки. Об этом в кулуарах Сочинского инвестиционного форума заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что Россия сокращает добычу нефти в два раза быстрее графика. В марте, по словам Александра Новака, предстоит снизить объемы производства на 200 тысяч баррелей в сутки, а в апреле выйти на плановые 300 тысяч баррелей.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а Россия на 300 тысяч баррелей.

Договоренность вступила в силу 1 января 2017 года. Она будет действовать полгода и по необходимости может быть продлена. В январе 2017 года страны ОПЕК снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки — до 32,06 миллиона.

