Глава Минтранса назвал вероятный срок возобновления авиасообщения с Египтом

Министр транспорта Максим Соколов допустил, что протокол по авиабезопасности с Египтом будет подписан в марте. С соответствующим заявлением глава ведомства выступил в кулуарах Сочинского инвестиционного форума, передает РИА Новости. После подписания этого документа станет возможным возобновление авиасообщения между странами.

Как только египетская сторона в официальном порядке заявит о готовности подписать соответствующий протокол, Минтранс России сможет реализовать те полномочия, которые ему предоставило правительство, заявил Максим Соколов. По его словам, соответствующие решения могут быть в течение ближайшего месяца. При этом 21 февраля в эфире телеканала «Россия 24» министр говорил, что в ближайшее время вряд ли удастся возобновить авиасообщение с Египтом.

Осенью 2015 года самолет, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове. Причиной катастрофы стал теракт.

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После этого Москва приостановила авиасообщение между двумя странами и потребовала усилить меры безопасности в аэропортах Арабской Республики. В 2016 году эксперты из России несколько раз побывали в Египте для проверки местных аэропортов.

В январе 2017 года СМИ сообщили о возможном возобновлении рейсов в Египет в конце зимы. 17 февраля правительство РФ одобрило протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности. В сообщении пресс-службы кабинета министров отмечалось, что сроки возобновления полетов между двумя странами зависят от выполнения египетской стороной требований по мерам авиационной безопасности.

