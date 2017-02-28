Номинантам на «Оскар» подарили туры на Гавайи и в Италию

В состав ежегодного подарочного набора, вручаемого номинантам на премию «Оскар», вошли туры по трем направлениям. Об этом пишет газета Daily Star.

Речь, в частности, идет о шестидневном отдыхе на острове Кауаи на Гавайях. Тур включает в себя проживание на вилле и оценивается примерно в 12 тысяч долларов.

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В подарочный набор также включен трехдневный отдых на ранчо в северной Калифорнии стоимостью почти 22 тысячи долларов. Номинанты на «Оскар» также смогут отправиться на итальянское озеро Комо и три дня прожить в расположенном там пятизвездочном отеле Grand Hotel Tremezzo. Цена тура — почти три тысячи долларов.

Подарки ежегодно вручаются всем номинантам на престижную кинопремию в актерских и режиссерских категориях. В этом году их получили 25 человек.

В состав набора, помимо туров, также вошла дорогостоящая косметика, занятия фитнесом с тренером, пилюли для снижения веса и так далее. Стоимость пакета оценивается примерно в 200 тысяч долларов.

По данным компании Hotels.com, туристы в текущем году начали активно интересоваться местами, где снимались фильмы, номинированные на премию Американской киноакадемии. Эксперты назвали такое явление «эффектом Оскара».

89-я церемония вручения премий «Оскара» прошла в Голливуде в воскресенье, 26 февраля. Кейси Аффлек был награжден в номинации «Лучшая мужская роль». Лучшей актрисой признали Эмму Стоун.

