Команды 29 регионов примут участие во Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов

Команды из 29 регионов примут участие во II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов, которая начнется 1 марта в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет с с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, с нарушением зрения и слуха. Программа Спартакиады насчитывает пять видов: следж-хоккей, хоккей с шайбой, сноуборд, горнолыжный спорт и лыжные гонки.

«Во всех спортивных сооружениях реализуется программа "Доступная среда", основной целью которой является создание полноценных условий для общественной жизни инвалидов. В Ледовом дворце и Центре развития теннисного спорта Югры установлены вертикальные подъемные платформы для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Подготовлены номера, специально оборудованные для размещения инвалидов», — рассказал исполнительный директор Организационного комитета Спартакиады Валерий Радченко.

Всего в соревнованиях примут участие более 350 спортсменов.

II Всероссийская зимняя Спартакиада пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 марта.

