СМИ узнали о планах встречи сенаторов с автором компромата на Трампа

Автору доклада о якобы имевших место связях президента США Дональда Трампа с Россией, бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу предложили выступить в качестве свидетеля перед комитетом по разведке американского сената. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на окружение Стила.

Как отмечает издание, маловероятно, что британец примет предложение. Однако в качестве альтернативы ряд конгрессменов из Республиканской и Демократической партий прорабатывают возможность встречи со Стилом в Великобритании или на нейтральной территории.

Пока бывший шпион не ответил на предложение американских сенаторов, сделанное две недели назад. Однако окружение Стила отмечает, что он готов к сотрудничеству при соблюдении ряда условий по обеспечению его безопасности.

2 марта стало известно, что специальный комитет по разведке палаты представителей Конгресса США проведет собственное расследование якобы осуществлявшихся контактов членов штаба президента Дональда Трампа с Россией. Ранее сообщалось, что американские спецслужбы ведут расследование в отношении возможных контактов окружения президента США с Москвой.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о «глубоких связях» Трампа с Россией. В документе утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, полученным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения, изложенные в документе, а его автора назвал «провалившимся шпионом». Он также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на Трампа назвали чушью.