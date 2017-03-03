Киев отобрал лицензию у русскоязычного «Радио Вести»

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию отказался продлить лицензию «Радио Вести». Как сообщается на сайте радиостанции, 3 марта члены совета единогласно проголосовали за это решение.

О лишении «Радио Вести» лицензии в Facebook отчитался один из членов Нацсовета Сергей Костинский. «Единогласно проголосовали против продолжения срока действия лицензии "Радио Вести" в Киеве», — написал он.

По его словам, Нацсовет руководствовался «законами Украины и совестью». Костинский добавил, что на совет оказывалось давление, в том числе «попытки нескольких судов блокировать нашу работу». Деятельность совета, как отметил Костинский, поддерживали общественность и ветераны АТО (антитеррористической операции — так Киев называет боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»).

Решение по лицензии принимали шесть членов совета, передает радиостанция. Сообщается, что в это же время у его здания проходила акция протеста, в которой приняли участие около двух тысяч человек.

Лицензия «Радио Вести» истекла в феврале. В конце этого месяца радиостанции не продлили разрешение на трансляцию в Харькове. При этом Нацсовет не принял во внимание судебный запрет на это решение.

«Радио Вести» — украинская разговорная радиостанция, начала вещание в марте 2014 года. Основная часть программ выходит на русском языке.