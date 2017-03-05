Кит Терман победил Дэнни Гарсию и объединил титулы в полусреднем весе

Американский боксер Кит Терман победил соотечественника Дэнни Гарсию в бою за два титула чемпиона мира в полусреднем весе — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье в Нью-Йорке, продлился все 12 раундов и завершился победой Термана раздельным решением судей: 116:112, 113:115, 115:113.

Таким образом, 28-летний Терман сохранил за собой титул WBA и завоевал принадлежавший Гарсии титул по версии WBC. В активе Термана стало 28 побед в 28 боях (22 нокаутом), Гарсия потерпел первое поражение при 33 победах (19 нокаутов).