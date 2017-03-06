Директор школы в Крыму приняла футбольный матч за митинг и разогнала участников

Директор школы поселка Краснокаменка в Феодосии сорвала проведение футбольного матча между дворовыми командами, приняв его за несанкционированный митинг. Об этом сообщает издание «Аргументы недели Крым».

Отмечается, что директор запретила спортсменам играть на школьной площадке и вызвала полицию. После возобновления встречи глава школы приказала забрать с поля ворота.

Школьники опубликовали видеозапись случившегося во «ВКонтакте», объяснив, что в поселке не проводится никаких массовых спортивных мероприятий для молодежи, а других мест для занятий спортом в населенном пункте нет.

Глава администрации Феодосии Станислав Крысин пообещал провести расследование инцидента, назвав действия директора школы недопустимыми.