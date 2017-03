Группа HIM объявила о распаде и прощальном турне

Финская метал-группа HIM объявила о завершении своей карьеры. В сообщении на официальной странице коллектива в Facebook говорится, что команда отправляется в финальный тур, в ходе которого посетит и Россию.

«После четверти века Любви и Метала мы чувствуем, что HIM завершили свой неправдоподобный путь, и пришла пора сказать "прощай". Мы закрыли паттерн, собрали паззл и повернули ключ в замке. Спасибо!» — приводятся в сообщении слова лидера группы Вилле Валло.

Финальный тур стартует 14 июня в Барселоне и завершится 17 декабря в Лондоне. Группа выступит в России: 24 и 25 ноября в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге и 26 ноября на площадке Stadium Live в Москве.

HIM образовались в 1991 году в Хельсинки. Всемирная популярность к группе пришла в 2000 году после выхода альбома Razorblade Romance. HIM неоднократно выступали в России. Последняя студийная работа коллектива, альбом Tears on Tape, появилась в 2013.