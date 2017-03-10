Шварценеггер допустил свое участие в выборах в сенат США

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассматривает возможность участия в выборах в сенат Конгресса США в 2018 году. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает газета Politico со ссылкой на источники, связанные с Республиканской партией в штате.

Шварценеггер был сторонником партии республиканцев, однако, как отмечает издание, на должность сенатора он может попытаться претендовать в качестве независимого кандидата. Как отмечается, актер может быть заинтересован в более серьезном противостоянии с президентом США Дональдом Трампом, чем перепалки в соцсетях.

По словам источника издания, Шварценеггер может предложить политическую платформу, которая в течение 16 месяцев будет противостоять курсу Трампа. Их взгляды расходятся в таких ключевых вопросах, как политические реформы, иммиграционная политика, а также изменение климата.

Материалы по теме Верховный твитокомандующий Как мировые лидеры правят при помощи микроблогов Трампанутая Америка Путешествие по стране, где постоянно говорят о новом президенте

В начале февраля Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу «поменяться местами». В ответ американский лидер заявил, что тот «очень скверно справлялся со своими обязанностями на посту губернатора Калифорнии».

В январе Трамп раскритиковал актера за низкие рейтинги реалити-шоу «Подмастерье», которое изначально вел миллиардер. Актер, в свою очередь, опубликовал видеозапись, в которой привел цитату инаугурационной речи 16-го президента США Авраама Линкольна. Он также пожелал удачи президенту и выразил надежду на то, что тот будет «трудиться на благо американцев так же активно, как и для своих рейтингов».

Арнольд Шварценеггер был избран 38 губернатором Калифорнии в 2003 году. Согласно результатам опроса общественного мнения, 71 процент населения штата посчитал его не справляющимся со своими обязанностями. В 2011-м он подал в отставку.