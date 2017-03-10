Спорт
 

Россиянин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: @NHLCanes / Twitter

Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнс» Валентин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рэйнджерс». Видео появилось в Twitter-аккаунте «Харрикейнс».

Россиянин отличился на 14-й минуте встречи при счете 1:1, первым успев на добивание. «Каролина» одержала победу со счетом 4:3.

21-летний Зыков был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 37-м номером во втором раунде драфта 2013 года, но с этого дня не провел в НХЛ ни одного матча. В марте 2016 года форварда обменяли в «Каролину», в прошлом и нынешнем сезонах он выступал за фарм-клуб «Харрикейнс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Малкин оформил хет-трик Горди Хоу в игре против «Виннипег Джетс»
Бобровский повторил рекорд «Коламбуса» по количеству сухих матчей подряд
Панарин извинился за слова о нежелании заниматься сексом с негритянкой
Последние новости
В МЭР задумались об изменении ставки НДФЛ по уровню пенсионных взносов
Футболист МЮ оправдал ничью с «Ростовом» низким качеством газона
Показано ранее неизвестное видео похорон Сталина
Названа возможная причина смерти Джейн Остин
Американка спасла застрявшего головой в бутылке скунса
В Челябинске умерла ошпаренная кипятком годовалая девочка
Начальник Донецкой полиции предсказал превращение Украины в Зимбабве
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
12:55 9 марта 2017

Хруст французской булки

Как «Барселона» забила шесть мячей ПСЖ и переписала историю футбола
08:18 Сегодня

Чемпион мира по мотогонкам погиб во время тренировки

09:27 7 марта 2017

Австралиец сломал ногу через 58 секунд после дебюта в составе команды НБА

06:17 Сегодня

Боксер Головкин оценил сложность предстоящего боя с Джейкобсом

Спорт
 — 
13:29 3 марта 2017
Хабиб Нурмагомедов

«Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»

Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
04:47 Сегодня

WADA запустило мобильное приложение для информаторов

19:41 6 марта 2017

МЮ перед матчем в Ростове предупредил фанатов о возможных нападениях россиян

04:06 Сегодня

Поставивший на победу МЮ над «Ростовом» болельщик проиграл 200 тысяч рублей

Спорт
 — 
12:16 8 марта 2017
Анастасия Легкодух

«Победа в конкурсе не сделала меня звездой»

Самая красивая хоккеистка России — о популярности и секретах хорошей фигуры
02:35 Сегодня

Глава ФИФА пригрозил лишить США права на ЧМ-2026 из-за указа Трампа

15:21 6 марта 2017

УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко

01:10 Сегодня

«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» в Лиге Европы

Россия
«Кадык мне удалили за счет родителей»
Российские трансгендеры о женственности, непонимании и принятии себя
Далеко и дорого — Камчатка
Чем живет и на что надеется восточная окраина России
Меж трех огней
Зачем Нетаньяху рассказал Путину об угрозе уничтожения евреев
Путин подарил Нетаньяху напечатанную в 1526 году книгу
В Братске первоклассник отделался ушибами после падения с четвертого этажа
РПЦ начнет поминать святого Патрика
МИД России назвал обвинения Киева в Гааге политизированными
Все материалы
Мир
Billionaire investor Soros speaks at a forum during the annual IMF-World Bank meetings in WashingtonСорос против Трампа
Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Мартин Шульц и Ангела МеркельВиагра для социал-демократов
Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера
Два человека погибли в ходе столкновений в Сеуле
В Турции закидали яйцами несостоявшихся убийц Эрдогана
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Шварценеггер допустил свое участие в выборах в сенат США
Все материалы
Бывший СССР
Виталий Наумкин«Терроризм прикрывается исламскими одеждами»
Какие угрозы могут прийти с Ближнего Востока в Среднюю Азию
Начальник Донецкой полиции предсказал превращение Украины в Зимбабве
Последний женский день
Как на Украине перекраивают праздничный календарь
Лукашенко поручил чиновникам трудоустроить родственников до 1 апреля
Представители Украины отказались допрашивать Януковича в России
Правительство Молдавии предостерегло чиновников от поездок в Россию
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
Все материалы
Финансы
«Забыть это слово — "Украина"»
Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную
Михаил Крутихин: «Нефть уйдет под 40 долларов за баррель»
Почему перестает работать глобальное соглашение о сокращении добычи
В МЭР задумались об изменении ставки НДФЛ по уровню пенсионных взносов
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска
Рубль в противофазе
ФРС США проверит на крепкость российскую валюту
Бесценный пол
Что для российских женщин важнее зарплаты
В Госдуме отвергли законопроект об исламском банкинге
Все материалы
Бизнес
«Автоюристов» гонят с рынка
Реформа ОСАГО вышла на финишную прямую
Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка уйдет с молотка
Дельфина АрноНевесты нарасхват
Соблазнительные красотки с хорошим приданым
Израильский бизнес вложится в российских коров
В России выросли продажи Lada
«Мегафон» предложил электронный счетчик для ЖКХ
Глава Росрыболовства спрогнозировал удвоение производства черной икры
Все материалы
Силовые структуры
Turkish army soldiers run to their fighting positions during exercises, at a military outpost near the town of Kilis, southeastern Turkey, Thursday, March 2, 2017. Turkey's military is holding exercises along its border with Syria a week after Turkish troops and Syrian opposition forces captured the Islamic State-held town of al Bab in northern Syria. «В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам"»
Что представляет собой сегодня турецкая военная машина
Охранительный опыт
Монолог эксперта о том, как сигнализации лишают работы домушников
Управляемые пули, умные гранаты
До чего додумываются конструкторы в поисках идеального оружия
В Минобороны рассказали о поступающих на вооружение самолетах Су-34
Жителя Приамурья обвинили в осквернении памятника погибшим в Сирии военным
СК вскрыл хищение выделенных на строительство дороги к «Крестам-2» 12 миллионов
На Сахалине задержан руководитель управления Росрыболовства
Все материалы
Наука и техника
«Америке пора вернуться на Луну»
США создали замену российским двигателям РД-180
Ферментация теста пекарскими дрожжамиОно живое!
В США создали синтетическую форму жизни
La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
Как в средневековой Франции прихожане заменяли полицию
Российские ученые объяснили природу гипертонии
Показано ранее неизвестное видео похорон Сталина
Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом
Определено оптимальное время для загара
Все материалы
Спорт
Ничейный Дон
«Ростов» дома сыграл вничью с МЮ в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Хруст французской булки
Как «Барселона» забила шесть мячей ПСЖ и переписала историю футбола
Россиянин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
Чемпион мира по мотогонкам погиб во время тренировки
Боксер Головкин оценил сложность предстоящего боя с Джейкобсом
WADA запустило мобильное приложение для информаторов
Поставивший на победу МЮ над «Ростовом» болельщик проиграл 200 тысяч рублей
Все материалы
Культура
Из наркоманов в ветераны
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «На игле 2» до «Острова черепа»
Чем занять рот, если сказать нечего
Герои богомоловского «Дракона» лишены жизненной энергии, плоти и силы чувств
Андрей Макаревич«Терпеть не могу самоанализ»
Андрей Макаревич об искусстве, конфликтах и слове «патриотизм»
The Jesus And Mary Chain объяснились за фразу «я убил Курта Кобейна» в песне
Названа возможная причина смерти Джейн Остин
Названа дата выхода седьмого сезона «Игры престолов»
Сэмюэл Л. Джексон спародировал «Криминальное чтиво» и другие свои фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Кеннеди, приди, порядок наведи»
WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США
Искра, буря, безумие
Христиане, слоны и геи под прицелом лучших фотографов мира
Очки заиграли
Как люди страдают от убийств и изнасилований в виртуальной реальности
В соцсетях поглумились над кипятящими воду в микроволновках американцами
Пользователи Instagram подсели на издаваемые слизью и песком звуки
Цукерберг и его супруга станут родителями во второй раз
СМИ затерроризировали монастырь из-за пса-монаха
Все материалы
Ценности
«Нет ничего плохого, что машина сама по себе сексуальна»
Массимо Фрашелла, креативный директор Jaguar Land Rover, о значении размера
Louis Vuitton оснастил модель Escale Spin Time парящим турбийоном
«Модник — понятие растяжимое»
Основатель бренда Porta 9 Алеко Илиопуло о правильной обуви и бизнесе в кризис
Парижские причуды
Странные и экстравагантные гости показов Недели моды сезона осень-зима 2017-2018
Исторический музей отметил 145-летие выпуском платков
H&M запустил джинсовую коллекцию унисекс
Женевский международный автосалон
GIMS 2017 в новостях и лицах
Все материалы
Путешествия
Дальше просто некуда
Что смотреть в Микронезии, которая отменяет визы для россиян
Артур Саркисян «Выплюньте это немедленно»
Эксперт — о российском винном рынке и создании винного антигида
Названы три популярных у россиян направления отдыха на майские праздники
СМИ сообщили о запрете на посещение Белого дома иностранными туристами
В Таиланде при поиске пропавшей россиянки дайверы нашли человеческие останки
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Мамай с банькой и лыжами
Как горнолыжники, любящие фрирайд, построили для себя деревню в Прибайкалье
Все материалы
Из жизни
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»
Как живут те, кто весил сотни килограммов, но сумел сбросить вес
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
Грузчик Маша
Женщины всего мира о равенстве на рабочем месте
Американка спасла застрявшего головой в бутылке скунса
Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности
Туристов из Украины и ЮАР задержали в Дубае за внебрачный секс
Все материалы
12 безумных спорткаров Женевы
Самые крутые спортивные автомобили моторшоу
Главные новинки Женевы
Все премьеры Женевского моторшоу, часть 2
Машины наркобарона
Самые крутые автомобили наркобарона… и гонщика Пабло Эскобара
Потрясающие гаражи
Места, в которых хочется жить вместе с машиной
Brabus сделал самый внедорожный «Гелик» в полтора раза мощнее
Седану Hyundai Sonata добавили восьмиступенчатый «автомат»
Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы