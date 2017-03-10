Россиянин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Видео: @NHLCanes / Twitter

Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнс» Валентин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рэйнджерс». Видео появилось в Twitter-аккаунте «Харрикейнс».

Россиянин отличился на 14-й минуте встречи при счете 1:1, первым успев на добивание. «Каролина» одержала победу со счетом 4:3.

21-летний Зыков был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 37-м номером во втором раунде драфта 2013 года, но с этого дня не провел в НХЛ ни одного матча. В марте 2016 года форварда обменяли в «Каролину», в прошлом и нынешнем сезонах он выступал за фарм-клуб «Харрикейнс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).