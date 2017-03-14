Болгария отправит на «Евровидение» несовершеннолетнего уроженца России

Болгария отправит на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, 17-летнего уроженца России Кристиана Костова. Об этом сообщается на сайте Болгарского национального телевидения.

Костов выступит с песней Beautiful Mess. «Сейчас я являюсь самым молодым участником конкурса. Но именно это меня дополнительно мотивирует — я хочу показать, что для выступления важно иметь большое сердце, талант и вдохновение», — заявил исполнитель.

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Костов родился в Москве. В 2014 году он дошел до финала российского телевизионного конкурса «Голос. Дети» на Первом канале.

Россию на «Евровидении-2017» представит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Она выступит с песней Flame Is Burning. Ранее исполнительница, у которой диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Полуфиналы музыкального соревнования пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.