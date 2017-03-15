Офис дортмундской «Боруссии» эвакуировали из-за белого порошка

Сотрудников офиса немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) эвакуировали из-за найденного конверта с белым порошком. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

В 16:15 по местному времени в полицию Дортмунда поступило сообщение о том, что в офисе команды было обнаружено неизвестное вещество. В результате к зданию была отправлена пожарная бригада. Все сотрудники офиса были эвакуированы. Природа вещества устанавливается.

9 марта «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на своем поле лиссабонскую «Бенфику» со счетом 4:0. Хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, еще один гол на счету Кристиана Пулишича. Первый матч, прошедший в Лиссабоне, закончился победой «Бенфики» со счетом 1:0.

После 24 туров «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 43 очка и отстает от лидирующей «Баварии» на 16 баллов.