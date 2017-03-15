Дональд Трамп предложил отправить Снуп Догга в тюрьму

Президент США Дональд Трамп предложил взять известного рэппера Снуп Догга под стражу из-за клипа, в котором музыкант в шутку стреляет в него из игрушечного пистолета. Об этом сообщает The Independent.

Трамп опубликовал заявление в своем аккаунте в Twitter.

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Марко Рубио, сенатор США от штата Флорида, также раскритиковал музыкальное видео: «Подобные действия могут неправильно истолковать. Нам известны случаи убийства американских президентов...следует быть осторожнее с такими заявлениями».

Ранее в январе Трамп заявил, что продолжит вести свой личный Twitter-аккаунт @realDonaldTrump после инаугурации и откажется от использования официального профиля @POTUS, который до этого вел действующий президент страны Барак Обама. По словам Трампа, он использует профиль в социальной сети, чтобы защититься от нападок бесчестных СМИ.