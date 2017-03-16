В парламент Филиппин поступило требование об импичменте Дутерте

Один из оппозиционных депутатов внес в Конгресс Филиппин требование об импичменте президента страны Родриго Дутерте. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Reuters.

Гэри Алеяно обвинил главу государства в превышении полномочий и злоупотреблении доверием народа. По мнению парламентария, таким образом оппозиция поможет «обрести голос, чтобы бороться с преступлениями президента».

«Мы знаем, что это будет тяжелая битва (...) Но мы верим, что многие нас поддержат», — заявил депутат.

Адвокат главы государства Сальвадор Панело назвал инициативу Алеяно «черной пропагандой», отметив, что ничто не может навредить репутации Дутерте.

В начале марта бывший высокопоставленный полицейский обвинил президента страны более чем в 200 убийствах, совершенных без суда.

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29 декабря прошлого года филиппинский лидер пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета. «Я уже делал так раньше, так почему бы не сделать это снова?» — заявил он. Потом он опроверг эти высказывания.

За две недели до этого Дутерте в ходе публичного выступления признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао.

