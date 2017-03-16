В Госдуме одобрили запрет на работу главврачом после 65 лет

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам занимать должность главного врача в медучреждении после достижения 65 лет. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Планируется, что после достижения данного возраста главврачей будут с письменного согласия переводить на иные должности, которые соответствуют их квалификации. В то же время, отмечается, что срок руководства может быть продлен учредителем до 70 лет по представлению общего собрания работников организации.

В Удмуртии с 1 января главврачей медучреждений обязали бросить курить. Предполагается, что таким образом у курящих медиков появится мотивация вести здоровый образ жизни, и они смогут подавать положительный пример остальным жителям региона.