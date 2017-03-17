РПЦ обратилась к блогерам с просьбой помочь приобщить молодежь к культуре

Русская православная церковь попросила популярных блогеров помочь молодежи полюбить русскую классику. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон за заседании Общества русской словесности, сообщает РИА Новости.

Он показал собравшимся видеоролик, в котором подростки не смогли продолжить строчки из стихотворений Пушкина. «Мы сняли это для того, чтобы просто достучаться. Это то шекспировское — порвалась связь времен. Мы инопланетяне какие-то. Вопрос не кто виноват, а что делать?» — высказал свое мнение Тихон.

Епископ рассказал, что единственный способ «достучаться» до молодых людей сегодня — привлечь тех, к кому они прислушиваются, то есть блогеров. «У многих из них по 10 миллионов подписчиков. Они готовы в своем формате вместе с нами проводить работу по прививанию вкуса к русской культуре», — заявил он, добавив, что навязывать культуру молодежи не нужно.

Заседание возглавлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Летом прошлого года глава РПЦ призвал пользователей сети внимательнее относиться к своим публикациям. По его словам, каждый, кто высказывается в интернете, может оказать разрушительное влияние на сознание других людей.