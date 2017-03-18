Посетивший Сеул госсекретарь США остался без официального приглашения на ужин

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе визита в Сеул принимающая сторона не пригласила его на ужин. Об этом он рассказал в интервью изданию Independent Journal Review в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения южнокорейской прессы о том, что трапеза была отменена из-за его усталости.

Тиллерсон пояснил, что в действительности не был утомлен. «Они не приглашали на ужин, потом в последнюю минуту поняли, что это выглядит не очень хорошо, и выступили с заявлением о моей усталости», — уточнил он.

Госсекретарь США также добавил, что программу мероприятий составляет принимающая сторона, а не делегации. При этом он отметил, что поужинал со своими сотрудниками.

Тиллерсон прибыл в Южную Корею с визитом в пятницу, 17 марта. На переговорах с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се обсуждались ядерная и ракетная программы КНДР. После встречи госсекретарь США заявил, что американские власти не исключают военных мер в отношении Северной Кореи, если та будет угрожать Сеулу и дислоцированным там американским войскам.