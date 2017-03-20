Медведев собрался на космодром Восточный посмотреть на «счастливые лица людей»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев планирует посетить космодром Восточный в сентябре. Об этом стало известно в ходе совещания с заместителями в рамках телемоста с космодромом, где находится вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости в понедельник, 20 марта.

«Дмитрий Анатольевич, когда вы во второй половине года приедете уже на космодром Восточный (...), вы уже увидите практически полноценно работающий, заселенный город, очень красивый», — сказал Рогозин. Он отметил, что в нем созданы все условия для «творческой жизни».

Премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо держать на контроле строительство социальной инфраструктуры, а также отметил, что в ходе рабочей поездки ознакомится со всеми объектами. «Когда приедем, обязательно все посмотрим», — пообещал он.

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«Будем надеяться, что увидим и счастливые лица людей, которые там живут», — добавил Медведев.

24 октября 2016 года Рогозин заявил, что на строительство второй очереди Восточного будет выделено 346 миллиардов рублей.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположенный в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. 28 апреля прошлого года оттуда стартовала первая ракета-носитель «Союз-2.1а».

