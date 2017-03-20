Рассекречено непонятное устройство от Apple

Федеральная комиссия по связи США (FCC, Federal Communications Commission) опубликовала руководство пользователя для устройства, которое компания Apple зарегистрировала в конце 2016 года, но не сообщила, зачем оно нужно. Гаджет обладает поддержкой NFC и Bluetooth LE, пишет Business Insider.

Судя по документу, содержащему инструкцию по настройке и подключению, устройство под кодовым номером А1844 является системой контроля дверного замка. Она оснащена ридером и специальным индикатором. Для прохода необходимо приложить удостоверение личности к ридеру, после чего светодиод загорится зеленым либо же красным цветом, в зависимости от того, предоставлен доступ или нет.

Предполагается, что данное устройство может использоваться в новой штаб-квартире Apple в Купертино, которая откроется уже апреле.

Помимо А1844, в январе 2017 года Apple зарегистрировала устройство под номером A1846. В заявке было указано, что гаджет потребляет от 100 до 700 миллиампер и от 5,5 до 13,2 вольта — это примерно соответствует параметрам телеприставки Apple TV (920 миллиампер и 12 вольт).