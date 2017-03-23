В КПРФ назвали убийство Вороненкова дикой расправой

В интересах Москвы добиться объективного расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве, считает первый зампред комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). Его слова приводит Национальная Служба Новостей (НСН) в четверг, 23 марта.

«Я полагаю, что, прежде всего, в интересах России восстановить истину, что там и как произошло. Это вопиющий факт, и какой бы он ни был — изменил он партии, не изменил партии и Родине — это второй вопрос. Вопиющий факт, это дикая расправа просто!» — сказал он.

Синельщиков подчеркнул, что к произошедшему на Украине нельзя относиться равнодушно.

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о «почерке российских спецслужб» в убийстве Вороненкова, заявил, что в Москве считают абсурдными заявления о причастности российской стороны к гибели экс-депутата.

Денис Вороненков — бывший депутат Госдумы от КПРФ. В конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой, также экс-депутатом, перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России был объявлен в международный розыск. По версии следствия, экс-парламентарий причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.