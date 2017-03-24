Спикер Госдумы увидел признаки террористического государства на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин усомнился в возможности объективного расследования убийства бывшего депутата нижней палаты парламента Дениса Вороненкова на Украине. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 24 марта.

«Вряд ли это возможно, потому что Украина все больше скатывается к террористическому государству, где закон уже не действует», — сказал Володин.

Он назвал недопустимыми обвинения в адрес Москвы, высказанные сразу после убийства Вороненкова, подчеркнув, что подобные выводы делаются только по итогам проведенного расследования. По мнению Володина, «заявления, сделанные моментально», указывают, что «возможна какая-то инсценировка».

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Ранее в пятницу стало известно, что убийцей Вороненкова оказался 28-летний Павел Паршов, служивший в Нацгвардии Украины.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Киллер открыл стрельбу, когда экс-парламентарий вместе с охранником вышел из отеля. Нападавший был ранен телохранителем и задержан. Позже в тот же день он скончался в реанимации.

В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве Вороненкова прослеживается «почерк российских спецслужб», аналогичные обвинения высказывали представители МВД страны. В Кремле эти заявления назвали абсурдными.

Денис Вороненков, депутат ГД шестого созыва, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой, также экс-депутатом, перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России был объявлен в международный розыск по подозрению в крупном мошенничестве. Вороненков называл дело в отношении себя сфабрикованным.