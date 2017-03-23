Матвиенко объяснила антироссийские заявления Киева по убийству Вороненкова

Заявления украинской стороны о причастности России к гибели бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова закономерны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 23 марта.
«Еще следствие не началось, еще непонятно, кто это совершил, а Украина уже делает такие заявления. Что называется, на воре шапка горит», — подчеркнула она.
По мнению парламентария, Вороненков не представлял для России никакого интереса. «Это пустой человек, который бежал от уголовной ответственности на Украину и делал какие-то безумные бессмысленные заявления, он не мог ничего знать из того, что он говорил», — отметила Матвиенко.
Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан. В тот же день он скончался в реанимации.
Президент Украины Петр Порошенко увидел в убийстве Вороненкова «почерк российских спецслужб», аналогичные обвинения высказывали представители МВД страны. В Кремле сочли абсурдными подобные заявления.
Денис Вороненков в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой, также экс-депутатом, перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России был объявлен в международный розыск по подозрению в крупном мошенничестве.