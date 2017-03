Глава МИД Украины обвинил Россию в намеренной дестабилизации Европы

России нельзя доверять, российские лидеры уважают только язык силы, и общаться с ними можно, исключительно давая коллективный отпор. Такие тезисы изложил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье Putin’s desire for a new Russian empire won’t stop with Ukraine, опубликованной 25 марта в британской газете The Guardian.

«Российская страсть к гегемонии не утолится Украиной. Жадные взоры устремлены на другие государства, ранее входившие в состав СССР, и на его сателлитов. Ищутся новые способы дальнейшего раскола и дестабилизации Европы и трансатлантического сотрудничества», — пишет Климкин.

По его мнению, российское руководство для достижения этих задач использует целый набор технологий, среди которых «гибридное» сочетание традиционных силовых методов воздействия с пропагандой в медиа и осуществляемой «в промышленных масштабах» сетевой активностью государственных «фабрик троллей».

«Сегодня Россия представляет собой наибольшую угрозу безопасности и единству Европы, возникавшую после 1945 года. Никакой речи не может идти о снятии санкций, пока Москву не удастся вразумить и заставить следовать международным нормам», — считает он.