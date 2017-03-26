Знаменитостям предложат одежду с героями советских мультфильмов

Студия «Союзмультфильм» планирует начать выпуск брендированной одежды с изображениями героев советских мультфильмов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обязательно будем это развивать — персонажи Союзмультфильма на так называемой high-end, то есть брендовой одежде, для того, чтобы это носили разные известные люди. Это программа, которая нам очень интересна. Мы не столько ждем от нее дохода, сколько повышения репутационного имиджевого эффекта», — сказала председатель правления студии Юлиана Слащева, выступая на Московском культурном форуме в воскресенье, 26 марта.

Также Слащева упомянула о планах «Союзмультфильма» выйти на рынок массовой детской и подростковой одежды.

«Союзмультфильм» (ФГУП «ТПО "Киностудия «Союзмультфильм»"») — крупнейшая советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная в Москве 10 июня 1936 года и действующая по настоящее время.

Слащева — российский медиа-менеджер и эксперт в области коммуникаций. С 2017 года является председателем правления студии «Союзмультфильм».