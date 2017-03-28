Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Бельгии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в следующем составе: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Канунников, Полоз.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выпустит Миньоле, Фоке, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Дембеле, Тилеманс, Найнгголан, Миральяс, Шадли и Бентеке.

Матч из-за травм пропустят вратарь бельгийцев Тибо Куртуа, защитники Лоран Симан и Томас Менье, полузащитники Маруан Феллайни, Эден Азар и Кевин Де Брюйне.

24 марта россияне проиграли в товарищеском матче сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. После матча болельщики освистали российских игроков и скандировали в их адрес: «Позор! Позор!».

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.