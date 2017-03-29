Отец юного автора политической реформы из Томска пожурил сына

Отец пятиклассника Глеба из Томска, предложившего на митинге 26 марта политическую реформу, критически отозвался о выступлении своего сына на акции. Сергей Токмаков дал интервью «Московскому комсомольцу».

«Я знал, что он собирается на митинг, но мои уговоры оставить эту затею на него не действовали. Оставалось только связать его. Но такими методами действовать мне не хотелось. В итоге он со скандалом побежал на митинг», — отметил мужчина.

Токмаков-старший считает, что детям на подобных мероприятиях делать нечего. «Он понял, что там было находиться опасно. Правда, дошло это до него уже после митинга. А еще он понял, что его использовали», — добавил собеседник МК. «На митинг он отправился сам, никто его не подталкивал. А вот кому выгодно было его выступление? Судите сами, его окружили люди, стали подбадривать, аплодировать, подталкивать к микрофону», — пояснил отец школьника.

По его оценке, познания мальчика в политике весьма поверхностные, хотя на фоне ровесников Глеб выглядит продвинутым. «Он мог бы знать и понимать гораздо глубже ситуацию, если бы больше читал. В этом он убедился после митинга, когда уже я поговорил с ним. Так что нелюбовь к чтению его подвела», — констатировал Токмаков. Отвечая на вопрос, беседуют ли дома с ребенком на политические темы, он сказал: «Последние пару месяцев не обсуждал с ним, вот его и занесло не в ту степь».

Мужчина также уточнил слова сына о том, что в школе могут поставить двойку, если ученик не нарисует картинку про «нашу власть». «Насчет рисунков я с ним разговаривал. Оказалось, что "политизация" на уроке ИЗО ему просто показалась. Им дали задание подготовить рисунки о детях-героях Великой Отечественной войны», — поделился Токмаков, сообщив, что мальчику задание пришлось не по душе и он отказался его выполнять.

В Томске 26 марта, выступая на акции протеста против коррупции, пятиклассник заявил, что не важно, кто именно руководит страной. «Главное — поменять саму систему власти, систему образования, систему здравоохранения. Я учусь в школе, и меня удивляет, почему школа настолько политизирована», — полагает ребенок.