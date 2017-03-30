Павел Дуров раскритиковал Тима Кука

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в Twitter раскритиковал Apple за медлительность при проверке обновления для его сервиса, также упомянув главу корпорации Тима Кука.

«Компании Apple, стоимость которой превышает 750 миллиардов долларов и штат которой насчитывает более 115 тысяч человек, нужно несколько недель, чтобы проверить обычное обновление для Telegram. Бесхозяйственность?» — написал предприниматель в посте, адресованном Тиму Куку.

Возможно, речь идет об обновлении, которое добавит в мессенджер поддержку звонков с end-to-end шифрованием. Бета-версия функции появилась в приложении в середине марта 2017 года.

Бесплатный мессенджер Telegram был создан основателями соцсети «ВКонтакте» Павлом и Николаем Дуровыми. Сервис построен на технологии шифрования переписки MTProto, разработанной Николаем Дуровым. Изначально Telegram был экспериментом принадлежащей Павлу компании Digital Fortress с целью протестировать MTProto на больших нагрузках.