Кадыров сообщил подробности встречи с Медведевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым строительство второй очереди аэропорта Грозный. О деталях встречи с премьером, прошедшей 30 марта, он рассказал на своей странице в Instagram.

«Аэропорт Грозный фактически близок к исчерпанию своих возможностей», — написал Кадыров, отметив, что объект уже практически не справляется с растущим пассажиропотоком.

По словам Кадырова, речь также шла о выделении помощи на оснащение республиканской больницы и перинатального центра. «Своими силами республика это не осилит», — отметил глава Чечни. Кроме того, он обсудил с председателем правительства необходимость переселения жителей из районов, подверженных оползням.

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«Дмитрий Анатольевич исключительно внимательно подошел к поднятым проблемам, задавал многочисленные уточняющие вопросы, тут же делал поручения вице-премьерам и министрам», — добавил Кадыров.

Накануне глава Чечни заявил, что планы по восстановлению республики не были полностью выполнены из-за того, что объем средств на профильную госпрограмму был сокращен с 130 до 75 миллиардов рублей. В официальных документах подтверждения этому найти не удалось.

Анонсируя встречу с Медведевым, Кадыров сообщил, что намерен выяснить, «хотим мы развивать», а не просто «содержать республику».

В бюджете 2017 года для Чечни предусмотрен уровень дотаций в 40,4 миллиарда рублей. В министерстве финансов региона заявляли, что его необходимо увеличить на 13 миллиардов.