Кадыров собрался обсудить с Медведевым содержание Чечни

Глава Чечни Разман Кадыров планирует обсудить с председателем правительства России Дмитрием Медведевым вектор дальнейшего развития республики. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24». Видеозапись размещена на сайте Вести.Ru.

По словам Кадырова, у него запланировала встреча с премьером на четверг, 30 марта. «Мы хотим в общем разъяснить ситуацию, хотим мы развивать, не просто содержать республику», — сказал он.

Глава Чечни подчеркнул, что многие критикуют республику за выделяемые ей дотации, потому что учитывают только бюджеты последних лет. По его словам, до сих пор в Чечне «полностью убитое» сельское хозяйство, не восстановлены предприятия и ряд социальных объектов.

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17 января аудитор Счетной палаты Юрий Росляк заявил, что выделение Чечне финансовой помощи на уровне прошлого года обоснованно. Он отметил, что республика входит в число высокодотационных регионов.

В начале декабря 2016 года глава Минкавказа Лев Кузнецов сообщил, что федеральный центр готов увеличить финансирование субъектов Северо-Кавказского федерального округа в следующем году, если они покажут высокие результаты.

В бюджете 2017 года для Чечни предусмотрен уровень дотаций в 40,4 миллиарда рублей. В министерстве финансов республики заявляли, что его необходимо увеличить на 13 миллиардов.

