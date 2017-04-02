В Швеции три человека погибли и 56 пострадали при съезде автобуса в кювет

В центральной части Швеции автобус, перевозивший школьников, съехал в кювет и перевернулся. Три человека погибли, шесть получили тяжелые травмы, еще 50 госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло утром 2 апреля. Причина, по которой водитель потерял управление и съехал с трассы, пока не установлена. По предварительным данным, в автобусе находились 50 учеников восьмых классов и шесть взрослых.

В январе автобус со школьниками врезался в столб в итальянской Вероне, после чего загорелся. В транспортном средстве находились 55 человек, 39 из них получили ранения.